Carlos Vinícius estreia pelo Tottenham com duas assistências

Crédito: Divulgação/Tottenham

O atacante Carlos Vinícius mostrou que pode ser muito importante para o Tottenham na temporada. Em sua estreia pelo clube inglês, o brasileiro de 25 anos anotou duas assistências e ajudou a equipe bater o LASK, da Áustria por 3 a 0, na última quinta-feira, pela Liga Europa.Após grande atuação, o jogador acertou 100% dos passes que tentou no duelo, além de criar quatro oportunidades de gols. Ele definiu a partida como "momento especial", e analisou seu primeiro duelo na Inglaterra.

- Foi um momento muito especial na minha carreira. Poder estrear com a camisa do Tottenham, ajudando a equipe a vencer com meus companheiros. Então estou muito feliz e seguirei fazendo o meu melhor para que a gente busque os nossos objetivos na temporada - disse, completando:

- Estava me sentindo muito bem. O professor José Mourinho, toda a comissão, meus companheiros, todos me passaram muita confiança. Então entrei em campo da melhor maneira. Fico feliz com as assistências e ainda mais com o resultado positivo.O Tottenham acertou com o Benfica e terá Carlos Vinícius por empréstimo até o final da temporada 2020/21. E apesar do pouco tempo na Inglaterra, o brasileiro já se mostra muito a vontade no clube.

- Estou me adaptando muito bem. Muito bem recebido por todos, o clube tem uma estrutura fantástica, um elenco com ótimos jogadores. Então temos tudo para fazer uma grande temporada - encerrou.