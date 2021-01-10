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Carlos Vinícius e Lucas Moura brilham, e Tottenham goleia time da oitava divisão na Copa da Inglaterra

Atacante ex-Benfica faz hat-trick no primeiro tempo, enquanto jogador revelado no São Paulo deixa sua marca cobrando falta. Jovem de 16 anos sai do banco e completa a goleada...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2021 às 15:48

Publicado em 10 de Janeiro de 2021 às 15:48

Crédito: MARTIN RICKETT / POOL / AFP
O Tottenham está classificado na Copa da Inglaterra. O time de José Mourinho visitou o Marine, da oitava divisão inglesa, e os Spurs não tomaram conhecimento. Com três gols de Carlos Vinícius, um de Lucas Moura e um de Devine, a equipe da capital avança para a quarta fase do torneio com vitória por 5 a 0.
+ Veja a tabela da Premier LeagueBAILE NO PRIMEIRO TEMPOComo esperado, os Spurs dominaram o jogo no primeiro tempo e não deram espaço para o Marine respirar. O brasileiro Carlos Vinícius foi para o intervalo com um hat-trick, enquanto o compatriota Lucas Moura, em bela cobrança de falta, também deixou sua marca.
ADMINISTRANDO O RITMO NO SEGUNDONa etapa final, o Tottenham não correu tanto e preferiu segurar o jogo esperando o tempo passar. Aos 14 minutos, Lucas Moura deu passe para o adolescente Alfie Devine, de 16 anos, que marcou o quinto. Ele se tornou no jogador mais jovem a balançar as redes pelo Tottenham.
PRÓXIMA FASEClassificado, o Tottenham agora está na quarta fase da Copa da Inglaterra (16 avos de final). O sorteio acontece nesta segunda-feira e pode reservar grandes duelos, visto que todos os clubes do big-six estão classificados também.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
SEQUÊNCIA​O Tottenham volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Aston Villa, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. O jogo acontece no Villa Park, às 17h15 (de Brasília).

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