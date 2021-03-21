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Carlos Vinícius e Kane marcam, Tottenham bate o Aston Villa fora de casa e se aproxima do G-4 do Inglês

Brasileiro substituiu o sul-coreano Son, que está lesionado, camisa 10 completa placar e time de Londres fica a dois pontos da zona de classificação para a Champions League...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 18:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 mar 2021 às 18:23
Crédito: TIM KEETON / POOL / AFP
O Tottenham venceu mais uma no Campeonato Inglês e voltou à briga por uma vaga na próxima Champions League. Neste domingo, os Spurs visitaram o Aston Villa pela 29ª rodada e o time de José Mourinho venceu por 2 a 0. Carlos Vinícius e Kane marcaram os gols, e agora os londrinos estão na sexta colocação com 48 pontos.
+ Veja a tabela da Premier LeagueSUBSTITUIU BEMTitular no ataque do Tottenham ao lado de Harry Kane, o brasileiro Carlos Vinícius substituiu o sul-coreano Son, que está lesionado, e não decepcionou. Aos 28 minutos primeiro tempo, após bela jogada de Lucas Moura, o camisa 45 abriu o placar no Villa Park. Foi o primeiro gol do centroavante na Premier League.
PASSOU O FURACÃOQuando o Aston Villa tentava crescer no segundo tempo, o atacante Harry Kane definiu a vitória para os Spurs. O camisa 10 foi derrubado dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, o próprio atacante bateu e fechou a conta na cidade de Birmingham.
SONHANDO COM A VAGAO Tottenham chegou à quarta vitória nos últimos cinco jogos e agora ocupa a sexta colocação na tabela do Campeonato Inglês. O Chelsea, quarto colocado, fecha a zona de classificação para a Champions League. Os Blues têm 51 pontos.
+ Rafael Toloi convocado para defender a Itália: relembre brasileiros que defenderam outras seleções
SEQUÊNCIA​O Tottenham volta a campo somente no dia 4 de abril, após a pausa para a Data-Fifa. Os Spurs receberão o Newcastle, pelo Campeonato Inglês. Um dia antes, o Aston Villa encara o Fulham, mais uma vez em casa.

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