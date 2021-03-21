Carlos Vinícius e Kane marcam, Tottenham bate o Aston Villa fora de casa e se aproxima do G-4 do Inglês

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O Tottenham venceu mais uma no Campeonato Inglês e voltou à briga por uma vaga na próxima Champions League. Neste domingo, os Spurs visitaram o Aston Villa pela 29ª rodada e o time de José Mourinho venceu por 2 a 0. Carlos Vinícius e Kane marcaram os gols, e agora os londrinos estão na sexta colocação com 48 pontos.

+ Veja a tabela da Premier LeagueSUBSTITUIU BEMTitular no ataque do Tottenham ao lado de Harry Kane, o brasileiro Carlos Vinícius substituiu o sul-coreano Son, que está lesionado, e não decepcionou. Aos 28 minutos primeiro tempo, após bela jogada de Lucas Moura, o camisa 45 abriu o placar no Villa Park. Foi o primeiro gol do centroavante na Premier League.

PASSOU O FURACÃOQuando o Aston Villa tentava crescer no segundo tempo, o atacante Harry Kane definiu a vitória para os Spurs. O camisa 10 foi derrubado dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, o próprio atacante bateu e fechou a conta na cidade de Birmingham.

SONHANDO COM A VAGAO Tottenham chegou à quarta vitória nos últimos cinco jogos e agora ocupa a sexta colocação na tabela do Campeonato Inglês. O Chelsea, quarto colocado, fecha a zona de classificação para a Champions League. Os Blues têm 51 pontos.

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