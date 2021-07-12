Carlos Tévez tem proposta de três clubes da MLS

O atacante Carlos Tévez é alvo de interesse de três clubes da MLS, segundo a "ESPN". Após deixar o Boca Juniors no início do último mês de junho, o veterano de 37 anos está na mira do Inter de Miami, Atlanta United e Minnesota United.O Inter de Miami, clube o qual Davd Beckham é dono, é o que parece ter mais músculo financeiro para aportar a chegada do argentino. No atual elenco, a equipe possui outros cinco atletas da mesma nacionalidade, sendo Higuaín um deles.
O Atlanta United é dirigido por Gabriel Heinze, ex-atleta da seleção e companheiro de Tévez. Já o Minnesota United também monitora a situação do atleta após contratar Ramon Alibaba e Emanuel Reynoso do Boca Juniors no início deste ano.
Ao deixar o clube de coração, o ídolo da Bombonera afirmou que está em busca de novos desafios. Na MLS, o atleta pode ser tratado como um "jogador designado" e receber um salário fora dos limites salariais estabelecidos pela liga.