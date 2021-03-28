Carlos Eduardo quer se firmar no time do Sport e espera grande ano do elenco

No Sport desde 2020, o goleiro Carlos Eduardo revelou o desejo do grupo em fazer uma grande temporada em 2021. Segundo o arqueiro, que entrou em algumas partidas em 2021, a meta de todos é melhorar o rendimento em campo nas próximas semanas.Estamos trabalhando muito para que a equipe possa melhorar seu rendimento e evoluir nesta sequência da temporada. O grupo tem se empenhado para crescer de produção. Estamos no caminho certo - afirmou.
Para Eduardo, seu objetivo é conquistar mais espaço no elenco e se tornar um ídolo para a torcida assim como Magrão, que se destacou pelo Sport na mesma posição.- Estou trabalhando muito para conquistar meu espaço no elenco. Sempre que tenho oportunidade, procuro dar meu máximo para contribuir com o grupo.