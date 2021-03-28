Carlos Eduardo quer se firmar no time do Sport e espera grande ano do elenco

No Sport desde 2020, o goleiro Carlos Eduardo revelou o desejo do grupo em fazer uma grande temporada em 2021. Segundo o arqueiro, que entrou em algumas partidas em 2021, a meta de todos é melhorar o rendimento em campo nas próximas semanas.Estamos trabalhando muito para que a equipe possa melhorar seu rendimento e evoluir nesta sequência da temporada. O grupo tem se empenhado para crescer de produção. Estamos no caminho certo - afirmou.