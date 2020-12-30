Carlos Eduardo quer grande ano no Brasiliense e sequência com a equipe

Crédito: André Gomes/Brasiliense FC

Um dos principais nomes do Brasiliense nesta temporada, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim (ALE), Grêmio, Flamengo e Atlético-MG falou sobre a expectativa para 2021 com a equipe de Brasília. Segundo o jogador, que também atuou no futebol russo e defendeu a seleção brasileira, a meta é fazer um grande ano.

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- Cheguei ao Brasiliense há pouco tempo e quero ajudar nesta evolução do clube. Tenho trabalhado muito desde que iniciei os trabalhos no clube. Vou me dedicar ao máximo para que 2021 seja um ano especial para mim e para todos aqui. Não tenho dúvidas de que a próxima temporada será muito boa para o grupo - disse.

VEJA A TABELA DA SÉRIE D DO BRASILEIRÃOAinda para o jogador, o Jacaré tem tudo para crescer nos próximos anos e conseguir, principalmente o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.