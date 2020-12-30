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futebol

Carlos Eduardo quer grande ano no Brasiliense e sequência com a equipe

Meia ex-Flamengo e Atlético-MG espera grande temporada na equipe da capital e espera atingir os objetivos do clube, principalmente o acesso à terceira divisão nacional
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LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 19:20

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 19:20

Crédito: André Gomes/Brasiliense FC
Um dos principais nomes do Brasiliense nesta temporada, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim (ALE), Grêmio, Flamengo e Atlético-MG falou sobre a expectativa para 2021 com a equipe de Brasília. Segundo o jogador, que também atuou no futebol russo e defendeu a seleção brasileira, a meta é fazer um grande ano.
Hulk, Diego Costa… Veja bons atacantes que estão buscando novo time para 2021
- Cheguei ao Brasiliense há pouco tempo e quero ajudar nesta evolução do clube. Tenho trabalhado muito desde que iniciei os trabalhos no clube. Vou me dedicar ao máximo para que 2021 seja um ano especial para mim e para todos aqui. Não tenho dúvidas de que a próxima temporada será muito boa para o grupo - disse.
VEJA A TABELA DA SÉRIE D DO BRASILEIRÃOAinda para o jogador, o Jacaré tem tudo para crescer nos próximos anos e conseguir, principalmente o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.
- O clube vem se dedicando muito para voltar para a Série C, inicialmente, e depois para a B. O projeto da diretoria é muito bom. Tenho certeza que o Brasiliense crescerá muito nos próximos anos - finalizou.

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