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futebol

Carlos Eduardo quer acesso com o Brasiliense e fala de seu momento

Recém-contratado pelo clube para disputar a fase final do Campeonato Brasileiro da Série D, meia que já passou por Grêmio, Flamengo e pelo futebol europeu, se diz motivado...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2020 às 20:39

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 20:39

Crédito: Divulgação/Brasiliense
Uma das principais contratações do Brasiliense neste ano, o meia Carlos Eduardo, ex-Flamengo, Grêmio e Atlético-MG falou sobre o momento que a equipe passa na temporada. Nas finais da Série D, o clube Candango segue firme na briga pelo acesso, segundo destacou o jogador.
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- A equipe vem em uma crescendo desde a primeira rodada da Série D. Isso tem sido importante. Acreditamos muito no trabalho que tem sido realizado. Temos que manter esse ritmo forte para chegarmos ao acesso para a Série C, que seria muito importante para o clube. Vamos trabalhar para que isso aconteça.
O atleta ainda revelou a motivação que está com a camisa do clube em 2020.
- Estou motivado com tudo que tem acontecido. Venho trabalhando muito para ajudar dentro e fora de campo. Venho evoluindo no dia a dia. Quero terminar esse ano com uma boa sequência e com o clube na Série C.
O Brasiliense volta a campo no próximo domingo para enfrentar o Mirassol, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final do Brasileirão da Série D.

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