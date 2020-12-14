Carlos Eduardo quer acesso com o Brasiliense e fala de seu momento

Crédito: Divulgação/Brasiliense

Uma das principais contratações do Brasiliense neste ano, o meia Carlos Eduardo, ex-Flamengo, Grêmio e Atlético-MG falou sobre o momento que a equipe passa na temporada. Nas finais da Série D, o clube Candango segue firme na briga pelo acesso, segundo destacou o jogador.

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- A equipe vem em uma crescendo desde a primeira rodada da Série D. Isso tem sido importante. Acreditamos muito no trabalho que tem sido realizado. Temos que manter esse ritmo forte para chegarmos ao acesso para a Série C, que seria muito importante para o clube. Vamos trabalhar para que isso aconteça.

O atleta ainda revelou a motivação que está com a camisa do clube em 2020.

- Estou motivado com tudo que tem acontecido. Venho trabalhando muito para ajudar dentro e fora de campo. Venho evoluindo no dia a dia. Quero terminar esse ano com uma boa sequência e com o clube na Série C.