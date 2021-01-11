Carlos Eduardo projeta grande ano com a camisa do Brasiliense

Crédito: André Gomes/Brasiliense FC

Com passagens por equipes como Flamengo, Grêmio, Atlético-MG e Hoffenhein (ALE), o meia-atacante Carlos Eduardo, aos 33 anos, iniciará 2021 vestindo as cores do Brasiliense.

Com passagens pela Seleção Brasileira, o atleta está cheio de expectativa por um grande ano com a camisa do Jacaré.

- Cheguei ao Brasiliense há pouco tempo e quero ajudar nesta evolução do clube. Tenho trabalhado muito desde que iniciei os trabalhos no clube. Vou me dedicar ao máximo para que 2021 seja um ano especial para mim e para todos aqui. Não tenho dúvidas de que a próxima temporada será muito boa para o grupo - disse o jogador via assessoria.

Assim como a sua expectativa particular para o fim desta temporada, que ainda contempla o ano de 2020, e o início da próxima, que começa em sequência, é alta, a sua projeção para o grupo também está elevada.

- O clube vem se dedicando muito para voltar para a Série C, inicialmente, e depois para a B. O projeto da diretoria é muito bom. Tenho certeza que o Brasiliense crescerá muito nos próximos anos - afirmou Carlos.