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futebol

Carlos Eduardo projeta grande ano com a camisa do Brasiliense

Meia-atacante tem no currículo passagens por futebol alemão e Seleção Brasileira...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 20:43

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 20:43

Crédito: André Gomes/Brasiliense FC
Com passagens por equipes como Flamengo, Grêmio, Atlético-MG e Hoffenhein (ALE), o meia-atacante Carlos Eduardo, aos 33 anos, iniciará 2021 vestindo as cores do Brasiliense.
Com passagens pela Seleção Brasileira, o atleta está cheio de expectativa por um grande ano com a camisa do Jacaré.
- Cheguei ao Brasiliense há pouco tempo e quero ajudar nesta evolução do clube. Tenho trabalhado muito desde que iniciei os trabalhos no clube. Vou me dedicar ao máximo para que 2021 seja um ano especial para mim e para todos aqui. Não tenho dúvidas de que a próxima temporada será muito boa para o grupo - disse o jogador via assessoria.
Assim como a sua expectativa particular para o fim desta temporada, que ainda contempla o ano de 2020, e o início da próxima, que começa em sequência, é alta, a sua projeção para o grupo também está elevada.
- O clube vem se dedicando muito para voltar para a Série C, inicialmente, e depois para a B. O projeto da diretoria é muito bom. Tenho certeza que o Brasiliense crescerá muito nos próximos anos - afirmou Carlos.
Carlos Eduardo chegou ao Brasiliense em dezembro e já tem quatro jogos disputados pela equipe, antes o jogador estava defendendo o Juventude.

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