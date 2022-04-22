Carlos Eduardo, goleiro do Sport, acredita em boa sequência do time na Série B

O goleiro Carlos Eduardo, atleta do Sport desde a última temporada, quer uma boa sequência do time pernambucano na Série B do Brasileirão. De acordo o jogador, o desejo do grupo é crescer na competição para chegar nas metas traçadas para o ano.-Estamos focados e muito motivados para essa Série B. Nossa ideia é fazer uma boa sequência neste início de temporada para que possamos chegar aos nossos objetivos nela. O grupo está muito confiante com o trabalho que tem sido realizado-, disse o jogador.