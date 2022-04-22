Carlos Eduardo, goleiro do Sport, acredita em boa sequência do time na Série B

O goleiro Carlos Eduardo, atleta do Sport desde a última temporada, quer uma boa sequência do time pernambucano na Série B do Brasileirão. De acordo o jogador, o desejo do grupo é crescer na competição para chegar nas metas traçadas para o ano.-Estamos focados e muito motivados para essa Série B. Nossa ideia é fazer uma boa sequência neste início de temporada para que possamos chegar aos nossos objetivos nela. O grupo está muito confiante com o trabalho que tem sido realizado-, disse o jogador.
Segundo o goleiro, o grupo tem condições de alcançar uma vaga de acesso para a série A do Brasileiro: -Temos totais condições de estarmos na briga pelo acesso esse ano. Só depende da gente. Temos um ótimo grupo, competitivo e muito focado em alcançar essa meta-, concluiu o atleta.