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futebol

Carlos Eduardo, goleiro do Sport, acredita em boa sequência do time na Série B

O clube ainda não foi derrotado nos jogos iniciais da competição...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 18:00
O goleiro Carlos Eduardo, atleta do Sport desde a última temporada, quer uma boa sequência do time pernambucano na Série B do Brasileirão. De acordo o jogador, o desejo do grupo é crescer na competição para chegar nas metas traçadas para o ano.-Estamos focados e muito motivados para essa Série B. Nossa ideia é fazer uma boa sequência neste início de temporada para que possamos chegar aos nossos objetivos nela. O grupo está muito confiante com o trabalho que tem sido realizado-, disse o jogador.
Segundo o goleiro, o grupo tem condições de alcançar uma vaga de acesso para a série A do Brasileiro: -Temos totais condições de estarmos na briga pelo acesso esse ano. Só depende da gente. Temos um ótimo grupo, competitivo e muito focado em alcançar essa meta-, concluiu o atleta.
Crédito: Ojogadorprevêgrandesobjetivosparaotime(Foto:Divulgação/Sport

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