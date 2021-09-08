Carlos Eduardo foca em ótima sequência no Brasileirão pelo Sport

Crédito: Divulgação/Sport

Brigando por vaga no Sport, o goleiro Carlos Eduardo, revelou o desejo de crescer de produção com o elenco rubro-negro nas próximas rodadas do Brasileirão. Segundo o arqueiro, a meta é evoluir ao lado de todos no Leão.- Tenho trabalhado muito para evoluir e para melhorar meu ritmo durante os treinos e jogos. Estou confiante, motivado e muito focado nisso. Espero fazer um grande segundo semestre com todos. - afirmou.

VAI CAIR? SIMULE JOGOS DO SPORT NO BRASILEIRÃO

Para Eduardo, o elenco vai com tudo para fazer um grande segundo semestre.

- Estamos trabalhando para terminarmos o ano com o Sport garantido na Série A e para que a equipe possa chegar em uma boa posição na tabela da competição. Vamos lutar muito para que isso seja possível. - concluiu.