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futebol

Carlos Eduardo foca em ótima sequência no Brasileirão pelo Sport

Goleiro tem se destacado no Leão da Ilha...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 18:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 set 2021 às 18:52
Crédito: Divulgação/Sport
Brigando por vaga no Sport, o goleiro Carlos Eduardo, revelou o desejo de crescer de produção com o elenco rubro-negro nas próximas rodadas do Brasileirão. Segundo o arqueiro, a meta é evoluir ao lado de todos no Leão.- Tenho trabalhado muito para evoluir e para melhorar meu ritmo durante os treinos e jogos. Estou confiante, motivado e muito focado nisso. Espero fazer um grande segundo semestre com todos. - afirmou.
VAI CAIR? SIMULE JOGOS DO SPORT NO BRASILEIRÃO
Para Eduardo, o elenco vai com tudo para fazer um grande segundo semestre.
- Estamos trabalhando para terminarmos o ano com o Sport garantido na Série A e para que a equipe possa chegar em uma boa posição na tabela da competição. Vamos lutar muito para que isso seja possível. - concluiu.
O Leão da Ilha recebe o Internacional, no domingo (13), às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.

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