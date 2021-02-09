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futebol

Carlos Eduardo foca em evolução no Brasiliense e espera fazer história no clube

Meia ex-Flamengo e Atlético-MG espera grande temporada...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 17:30

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 17:30

Crédito: Carlos Eduardo já jogou na Alemanha (Divulgação / Brasiliense
Destaque do Brasiliense e esperança para 2021, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG revelou motivação máxima para a atual temporada. Segundo o jogador, que também atuou no Vitória e Juventude, seu desejo é melhorar ainda mais seus números no Jacaré.
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- Estou trabalhando muito no dia a a dia para ajudar o Brasiliense a conquistar seus objetivos. Estou muito feliz com a evolução que tive. Tenho me dedicado ao máximo para construir uma história de títulos no clube - disse.
VEJA TABELA ATUALIZADA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOAinda para o jogador, o elenco candango tem tudo para fazer uma grande temporada.
- Estamos nos empenhando para que a equipe continue evoluindo e melhorando seu rendimento em campo. O grupo está muito focado e motivado em fazer um grande ano - concluiu.

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