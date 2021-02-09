Carlos Eduardo foca em evolução no Brasiliense e espera fazer história no clube

Crédito: Carlos Eduardo já jogou na Alemanha (Divulgação / Brasiliense

Destaque do Brasiliense e esperança para 2021, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG revelou motivação máxima para a atual temporada. Segundo o jogador, que também atuou no Vitória e Juventude, seu desejo é melhorar ainda mais seus números no Jacaré.

Gignac, Firmino, CR7… Relembre carrascos de clubes brasileiros em Mundiais

- Estou trabalhando muito no dia a a dia para ajudar o Brasiliense a conquistar seus objetivos. Estou muito feliz com a evolução que tive. Tenho me dedicado ao máximo para construir uma história de títulos no clube - disse.

VEJA TABELA ATUALIZADA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃOAinda para o jogador, o elenco candango tem tudo para fazer uma grande temporada.