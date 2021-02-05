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Carlos Eduardo faz dois, dá uma assistência e Shabab Al Ahli goleia na Liga Árabe

Brasileiro participou de três, dos quatro gols da equipe nesta sexta, no Emirados Árabes...
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Publicado em 

05 fev 2021 às 20:57

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 20:57

Crédito: Divulgação/Shabab Al Ahli
O meia-atacante Carlos Eduardo foi o grande destaque da goleada do Shabab Al Ahli sobre o Al Ain, por 4 a 1, em partida válida pelo campeonato dos Emirados Árabes Unidos. O camisa 3 balançou as redes duas vezes, e anotou uma assistência, sendo considerado o melhor jogador em campo.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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A boa fase do brasileiro reflete também o belo momento vivido pela equipe. São nove jogos sem saber o que é perder. Um dos responsáveis por este momento, Carlos deixou sua marca cinco vezes nesses jogos citados, e agora, sonha em manter a sequência positiva.
- Fico muito feliz de poder ajudar minha equipe. Estamos vivendo um belo momento, no qual todos estão se doando ao máximo e isso está sendo mostrado dentro de campo. Temos que seguir assim, unidos e em busca das vitórias sempre. Vamos lutar os 90 minutos, do jogo que for, para sairmos com o resultado positivo. O trabalho vai continuar e vamos com tudo para manter essa sequência - disse o brasileiro, que aproveitou para falar sobre o seu momento no clube:
- É um momento especial. Trabalho muito para viver isso e estou conseguindo fazer bons jogos, ajudar com gol e sendo importante para a conquista de títulos. Agradeço demais a todos que me apoiam diariamente, diretoria, funcionários do clube, meus companheiros aqui, família, amigos, esposa, e ao Marcelo Pinheiro, meu grande amigo e empresário - concluiu o camisa 3.

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