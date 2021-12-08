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Carlos Eduardo espera vitória do Sport sobre o Athletico-PR na última rodada do Brasileirão

Já rebaixado, equipe pernambucana quer fechar com triunfo o campeonato...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 19:02

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 19:02

O goleiro do Sport Carlos Eduardo, destacou o desejo da equipe vencer o Athletico na última rodada da Série A em casa. Segundo o jogador, a meta é fazer um grande jogo e terminar bem a disputa.
- Vamos lutar muito para fazer um grande jogo para encerrarmos bem a competição, com vitória. Esse é o pensamento de todos no grupo. O elenco está muito focado nesta partida e quer terminar a Série A vencendo - afirmou.
Para Eduardo, sua motivação é grande com a camisa rubro-negra.- Estou muito motivado com a camisa do Sport. Tenho trabalhado muito para ajudar o grupo dentro e fora de campo sempre - completou o goleiro.
Crédito: Foto:Divulgação/Sport

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