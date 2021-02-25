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futebol

Carlos Eduardo comemora título da Copa Verde com o Brasiliense

Meia ex-Flamengo e Atlético-MG espera grande temporada...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 17:04

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 17:04
Crédito: Brasiliense está na Copa do Brasil (Divulgação / Brasiliense
Destaque do Brasiliense e esperança para 2021, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG comemorou muito a conquista da Copa Verde pelo clube candango nesta última quarta-feira. Para o jogador, esse foi um título muito especial em sua carreira.
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- Conquistar a Copa Verde com o Brasiliense foi muito especial para mim. Estou muito feliz com isso. Tivemos um ótimo desempenho durante a disputa e isso contou muito. O grupo passou por todas as dificuldades e soube viver um jogo de cada vez. Estamos todos de parabéns - disse.
VEJA TABELA E SIMULE A RODADA FINAL DO BRASILEIRÃOAinda para o jogador, esse troféu vai dar ainda mais confiança ao grupo.
- Nosso grupo está muito motivado para 2021. Esse título da Copa Verde, sem dúvida, vai dar ainda mais confiança para todos - concluiu.

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