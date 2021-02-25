Carlos Eduardo comemora título da Copa Verde com o Brasiliense

Crédito: Brasiliense está na Copa do Brasil (Divulgação / Brasiliense

Destaque do Brasiliense e esperança para 2021, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG comemorou muito a conquista da Copa Verde pelo clube candango nesta última quarta-feira. Para o jogador, esse foi um título muito especial em sua carreira.

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- Conquistar a Copa Verde com o Brasiliense foi muito especial para mim. Estou muito feliz com isso. Tivemos um ótimo desempenho durante a disputa e isso contou muito. O grupo passou por todas as dificuldades e soube viver um jogo de cada vez. Estamos todos de parabéns - disse.

VEJA TABELA E SIMULE A RODADA FINAL DO BRASILEIRÃOAinda para o jogador, esse troféu vai dar ainda mais confiança ao grupo.