Carlos Eduardo celebra primeiro gol pelo Shabab Al Ahli: 'Virão mais'

Crédito: Divulgação/Shabab Al Ahli

No último sábado, o Shabab Al Ahli derrotou o Al Ittihad por 3 a 0, pela primeira rodada da Liga dos Emirados Árabes temporada 2020/2021. O jogo foi especial para um dos jogadores que saíram do confronto com a vitória. Um deles foi o brasileiro Carlos Eduardo, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Al Ahli, e além do tento anotado, comemorou mais um ano de vida.

- Fico feliz de ter feito meu primeiro gol aqui no Al Ahli. Fico ainda mais contente e agradecido por ter balançado as redes no dia do meu aniversário. Foi um presente que eu mesmo me dei (risos) - disse, antes de completar:

- Tenho certeza que este foi apenas o primeiro de muitos que sonho em fazer. Vão vir mais. Tenho trabalhado bastante e acredito que com o tempo os gols vão saindo. Vou seguir assim, pés no chão e confiante no que posso oferecer.