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futebol

Carlos Eduardo celebra primeiro gol pelo Shabab Al Ahli: 'Virão mais'

Meia brasileiro balançou a rede pela primeira vez com a camisa do novo clube, que estreou na temporada 2020/2021 da Liga dos Emirados Árabes diante do Al Ittihad...
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Publicado em 

21 out 2020 às 19:20

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 19:20

Crédito: Divulgação/Shabab Al Ahli
No último sábado, o Shabab Al Ahli derrotou o Al Ittihad por 3 a 0, pela primeira rodada da Liga dos Emirados Árabes temporada 2020/2021. O jogo foi especial para um dos jogadores que saíram do confronto com a vitória. Um deles foi o brasileiro Carlos Eduardo, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Al Ahli, e além do tento anotado, comemorou mais um ano de vida.
- Fico feliz de ter feito meu primeiro gol aqui no Al Ahli. Fico ainda mais contente e agradecido por ter balançado as redes no dia do meu aniversário. Foi um presente que eu mesmo me dei (risos) - disse, antes de completar:
- Tenho certeza que este foi apenas o primeiro de muitos que sonho em fazer. Vão vir mais. Tenho trabalhado bastante e acredito que com o tempo os gols vão saindo. Vou seguir assim, pés no chão e confiante no que posso oferecer.
O Shabab vai em busca da segunda vitória consecutiva na Liga dos Emirados no próximo sábado, no duelo diante do Al Ain, às 14h (horário de Brasília).

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