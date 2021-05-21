Carlos e Cryzan celebram temporada histórica com o Santa Clara

Crédito: Dupla brasileira foi importante na última vitória da equipe no Campeonato Português (Montagem LANCE!

Cryzan e Carlos terminaram a temporada 2020/2021 da melhor maneira possível: gols, assistência e goleada. No triunfo por 4 a 0 sobre o Farense, pela última rodada do Campeonato Português, o camisa 23 abriu o placar e ainda deu assistência para o gol do compatriota, que fechou o placar. Com o resultado, o clube da Ilha dos Açores conseguiu sua melhor classificação na história da Liga Nos e assegurou vaga na Europa Conference League.Cryzan, que terminou o Campeonato Português com quatro gols e sete assistências, celebrou a temporada perfeita do clube, que terminou em sexto lugar com 46 pontos.

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- É motivo de muita alegria. Estou no Santa Clara há uma temporada e meia e sei do trabalho sério que é realizado aqui. A cada temporada o clube cresce e sempre busca objetivos cada vez maiores. Poder terminar o ano com gol, assistência e a melhor temporada da história do clube na elite de Portugal é muito gratificante - afirmou.

Carlos também teve uma temporada individual inesquecível. O camisa 13 anotou 15 gols e se tornou, nesta temporada, o maior goleador do Santa Clara na história da Liga Nos.