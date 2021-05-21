Carlos e Cryzan celebram temporada histórica com o Santa Clara

Cryzan e Carlos terminaram a temporada 2020/2021 da melhor maneira possível: gols, assistência e goleada. No triunfo por 4 a 0 sobre o Farense, pela última rodada do Campeonato Português, o camisa 23 abriu o placar e ainda deu assistência para o gol do compatriota, que fechou o placar. Com o resultado, o clube da Ilha dos Açores conseguiu sua melhor classificação na história da Liga Nos e assegurou vaga na Europa Conference League.Cryzan, que terminou o Campeonato Português com quatro gols e sete assistências, celebrou a temporada perfeita do clube, que terminou em sexto lugar com 46 pontos.
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- É motivo de muita alegria. Estou no Santa Clara há uma temporada e meia e sei do trabalho sério que é realizado aqui. A cada temporada o clube cresce e sempre busca objetivos cada vez maiores. Poder terminar o ano com gol, assistência e a melhor temporada da história do clube na elite de Portugal é muito gratificante - afirmou.
Carlos também teve uma temporada individual inesquecível. O camisa 13 anotou 15 gols e se tornou, nesta temporada, o maior goleador do Santa Clara na história da Liga Nos.
- É um momento muito marcante da minha carreira. Cheguei aqui com o Santa Clara ainda em suas primeiras temporadas na elite, tentando se estabelecer. Hoje é um clube de elite e, cada vez mais, luta por seu espaço entre os primeiros colocados na liga. Conseguimos vaga em uma competição europeia. Individualmente ainda atingi marcar expressivas. Então estou bastante satisfeito - afirmou.