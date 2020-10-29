Carlos Dias comemora estreia pelo Apoel: 'Realização de um sonho'

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Na última quarta-feira, o Apoel derrotou o PAEEK, por 4 a 0, em partida válida pela Copa do Chipre. Além da classificação para a segunda rodada da competição, a partida marcou a estreia do brasileiro Carlos Dias com a camisa do time de Nicósia.

- Foi um momento muito feliz pra mim. Sempre sonhei em jogar na Europa e pude realizar esse sonho nesse jogo. Com certeza nunca vou esquecer - disse.

Antes do triunfo pela copa, o Apoel vinha de cinco jogos sem vitória, o que culminou na demissão do treinador Marinos Ouzounidis.