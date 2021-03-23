Carlos Dias atua por 90 minutos pela primeira vez na Europa e projeta decisão na Copa do Chipre

Na última sexta-feira (19) o APOEL venceu o Doxa Katokpia por 1 a 0 e encerrou sua participação no campeonato nacional. Com os três pontos, o time de Nicósia chegou aos 40 e ficou na primeira colocação do grupo contra o rebaixamento.A partida foi marcante para o volante Carlos Dias, que pela primeira vez atuou por 90 minutos em território europeu.
- Foi muito importante essa partida, eu estava trabalhando muito pra quando chegar esse momento eu estar bem, então dei tudo de mim para aproveitar o máximo possível, e jogar 90 minutos depois de tanto tempo é muito bom. Me senti muito bem fisicamente, um pouco sem ritmo ainda, mas estou trabalhando muito para poder dar o melhor de mim em todos os jogos.Agora o time de Carlos pode focar 100% na Copa do Chipre, competição em que estão nas semifinais e, caso assegurem o título, ganham uma vaga na Europa League.
- Serão duas semanas de muito trabalho, vamos suar muito, corrigir o que precisa ser melhorado e manter o foco nas competições. Temos que usar essas duas semana pra ajustar alguns detalhes que estávamos errando e melhorar a cada dia para estarmos prontos quando voltarmos a atuar - completou.placeholderA primeira partida das semifinais entre APOEL e Anorthosis está marcada para o dia 14/04, às 13h (horário de Brasília). Ol. Nicosia e AEL Limassol decidem o outro finalista do torneio.