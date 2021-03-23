Carlos Dias atua por 90 minutos pela primeira vez na Europa e projeta decisão na Copa do Chipre

Crédito: Divulgação/APOEL

Na última sexta-feira (19) o APOEL venceu o Doxa Katokpia por 1 a 0 e encerrou sua participação no campeonato nacional. Com os três pontos, o time de Nicósia chegou aos 40 e ficou na primeira colocação do grupo contra o rebaixamento.A partida foi marcante para o volante Carlos Dias, que pela primeira vez atuou por 90 minutos em território europeu.

- Foi muito importante essa partida, eu estava trabalhando muito pra quando chegar esse momento eu estar bem, então dei tudo de mim para aproveitar o máximo possível, e jogar 90 minutos depois de tanto tempo é muito bom. Me senti muito bem fisicamente, um pouco sem ritmo ainda, mas estou trabalhando muito para poder dar o melhor de mim em todos os jogos.Agora o time de Carlos pode focar 100% na Copa do Chipre, competição em que estão nas semifinais e, caso assegurem o título, ganham uma vaga na Europa League.