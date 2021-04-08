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futebol

Carlos celebra marca histórica com a camisa do Santa Clara: 'Orgulhoso'

Atacante se tornou o principal artilheiro do clube em jogos da elite do futebol português
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Publicado em 08 de Abril de 2021 às 13:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 13:19
Crédito: Divulgação
O atacante Carlos teve um motivo especial para celebrar na última rodada do Campeonato Português. O gol anotado diante do Porto fez o jogador, ex-Atlético-MG, alcançar uma marca histórica com a camisa do Santa Clara. Ele totalizou 15 tentos em partidas pela elite do futebol português, se igualando a Thiago Santana como o maior marcador pela equipe da Ilha do Açores na Liga Nos. O brasileiro não escondeu a satisfação pelo feito.- Essa marca tem um significado muito especial. Estou muito orgulhoso. Cheguei no Santa Clara em um momento em que o clube estava retornando para a elite. Então consegui, não só ajudar a estabelecer a agremiação na Liga Nos, como também alcançar o feito de ser o maior artilheiro é algo muito satisfatório - afirmou.
> Veja a tabela do Campeonato Português
O Santa Clara tem 32 pontos e ocupa a sétima colocação na tabela. Para Carlos, a campanha está dentro do planejado de melhorar a classificação da temporada passada, quando a equipe do atacante terminou na nona colocação.
- Acho que estamos fazendo um bom papel. A cada temporada, o objetivo do clube é o crescimento gradativo. Hoje estamos em sétimo, duas posições acima do que terminamos na temporada passada. Nosso foco é seguir com essa pegada e terminar 2021 em uma melhor posição - declarou.
Neste domingo, o Santa Clara recebe o Nacional. A partida está marcada para às 11h30 (horário de Brasília).

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