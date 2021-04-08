Carlos celebra marca histórica com a camisa do Santa Clara: 'Orgulhoso'

O atacante Carlos teve um motivo especial para celebrar na última rodada do Campeonato Português. O gol anotado diante do Porto fez o jogador, ex-Atlético-MG, alcançar uma marca histórica com a camisa do Santa Clara. Ele totalizou 15 tentos em partidas pela elite do futebol português, se igualando a Thiago Santana como o maior marcador pela equipe da Ilha do Açores na Liga Nos. O brasileiro não escondeu a satisfação pelo feito.- Essa marca tem um significado muito especial. Estou muito orgulhoso. Cheguei no Santa Clara em um momento em que o clube estava retornando para a elite. Então consegui, não só ajudar a estabelecer a agremiação na Liga Nos, como também alcançar o feito de ser o maior artilheiro é algo muito satisfatório - afirmou.