Carlos Carvalhal comenta sobre consulta do Atlético-MG e diz que interessados devem procurar o Braga

Ainda em busca de um treinador para 2022 após a saída de Cuca, o Atlético-MG tem encontrado dificuldades para fechar com um novo comandante. Depois de ver a negociação com Jorge Jesus esfriar, foi a vez de mais um pretendente desanimar o Galo. Técnico do Braga, Carlos Carvalhal afirmou que os interessados precisam procurar a diretoria dos Guerreiros do Minho.- Eu e a minha equipe técnica somos pessoas estáveis e procuramos ser o mais coerente possível. Têm chegado algumas coisas, para não dizer várias, desde o início do nosso trabalho em Braga, com maior ênfase no final da temporada passada e no início desta - disse Carvalhal em entrevista coletiva.

- Mas o destaque que damos a isso é não estarmos em condições de discutir nada porque temos contrato com o Braga. É com o Braga que os interessados têm de falar. Não altero nada em relação a isso. Mantenho a coerência - finalizou o treinador.

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Segundo a imprensa portuguesa, Carvalhal e sua comissão técnica recusaram o convite do Galo, visando a sequência da temporada. Existe a possibilidade da direção da equipe lusitana oferecer um novo contrato ao comandante, uma vez que seu vínculo vai até o final de junho.

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Com Carlos Carvalhal 100% focado, o Braga entra em campo neste domingo, contra o Famalicão, no Estádio da Pedreira, pelo Campeonato Português.