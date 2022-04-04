Carlos Belmonte afirma confiar na comissão técnica do São Paulo e ressalta que não haverá trocas

Após a derrota do São Paulo na final do Campeonato Paulista 2022, Carlos Belmonte afirmou que, mesmo com o resultado da partida e a vitória do Palmeiras por 4 a 0, confia na comissão técnica do Tricolor. O diretor de futebol do clube também destacou que não haverá nenhuma mudança neste setor. O Palmeiras se consagrou campeão da competição após vencer o jogo de volta por 4 a 0 e superar a vantagem que o São Paulo havia estabelecido na primeira partida. Após o jogo, Belmonte se pronunciou e destacou que confia fielmente no trabalho que Rogério Ceni está fazendo na equipe, além disso, também comentou que considera que a equipe ainda está no começo da temporada e que confia em uma evolução para as próximas competições.