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futebol

Carlos Augusto comemora vitória em duelo decisivo e mira acesso à elite do Campeonato Italiano

Lateral brasileiro que atuou pelo Corinthians que acesso ao nível mais alto do futebol na Itália com o Monza...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 20:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 20:50
Crédito: Reprodução/Facebook Monza
Em busca da vaga direta à elite, o Monza venceu o Lecce por 1 a 0 nesta terça-feira (04) pela 36ª rodada da segunda divisão italiana. A partida era considerada um confronto decisivo por uma das duas vagas diretas já que o Lecce ocupava a vice-liderança da competição.
Veja a tabela do Italiano- Encaramos a partida como uma verdadeira decisão. Estávamos três pontos atrás deles restando três rodadas. Se a gente tropeçasse, seria difícil buscar essa vaga. Conseguimos uma grande vitória e agora é continuar com a mesma determinação para os dois jogos que restam - analisou Carlos Augusto, ex-lateral do Corinthians, que perdeu apenas um jogo dos último vinte em que esteve em campo.
Com o resultado o Monza chegou aos 61 pontos, mesma pontuação do Lecce, mas permaneceu na quarta colocação já que o Selernitana também venceu e soma 63. O Empoli lidera com 70 pontos e já garantiu o acesso.
- Aqui na Itália são três vagas, sendo que duas são conquistadas diretamente pelos dois primeiros colocados. A última é decidida num palyoff entre o terceiro e o oitavo colocado. O nosso objetivo é buscar essa segunda colocação e garantir uma vaga direta - destacou o jovem lateral que possui convocações para a seleção brasileira de base.
Os últimos compromissos do Monza nessa primeira fase serão contra o Cosenza, no dia 07, e Brescia, no próximo dia 10 de maio.

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