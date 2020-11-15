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Carlos Amadeu, ex-Seleção Brasileira sub-20, morre aos 55 anos

Treinador estava trabalhando na equipe sub-19 do Al-Hilal, ex-time de Jorge Jesus...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 17:54

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 17:54

Crédito: Divulgação/Al-Hilal
Carlos Amadeu, ex-treinador da Seleção Brasileira sub-20, faleceu neste domingo aos 55 anos. O profissional estava trabalhando no time sub-19 do Al-Hilal, ex-time de Jorge Jesus na Arábia Saudita. Segundo o clube, a causa foi um ataque cardíaco.
- O quadro diretor presidido por Fahad Bin Saad Bin Nafel e empregados do clube ofereceram sinceras condolências e empressaram simpatia à família do técnico brasileiro sub-19, Carlos Amadeu, que faleceu neste domingo após um ataque cardíaco em sua casa, em Ryiadh. O Al-Hilal oferece condolência á Confederação Brasileira de Futebol, jogadores e treinadores.
Amadeu teve grande história com trabalhos em equipes de base, principalmente da Seleção Brasileira, Vitória e Bahia. O treinador nasceu em Salvador e também tornou-se jogador de futebol, atuando como lateral esquerdo.

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