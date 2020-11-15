Carlos Amadeu, ex-Seleção Brasileira sub-20, morre aos 55 anos

Crédito: Divulgação/Al-Hilal

Carlos Amadeu, ex-treinador da Seleção Brasileira sub-20, faleceu neste domingo aos 55 anos. O profissional estava trabalhando no time sub-19 do Al-Hilal, ex-time de Jorge Jesus na Arábia Saudita. Segundo o clube, a causa foi um ataque cardíaco.

- O quadro diretor presidido por Fahad Bin Saad Bin Nafel e empregados do clube ofereceram sinceras condolências e empressaram simpatia à família do técnico brasileiro sub-19, Carlos Amadeu, que faleceu neste domingo após um ataque cardíaco em sua casa, em Ryiadh. O Al-Hilal oferece condolência á Confederação Brasileira de Futebol, jogadores e treinadores.