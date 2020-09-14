Carlos Amadeu comemora início de trabalho no Al-Hilal: ‘Clube grandioso’

Crédito: Divulgação/Al-Hilal

O técnico Carlos Amadeu iniciou o seu trabalho com a equipe B do Al-HIlal, da Arábia Saudita. O treinador, que comandava a categoria sub-20 do Bahia e tem história com a Seleção Brasileira, foi contratado com a intenção de potencializar a categoria de uma das maiores equipes do país e preparar os atletas para serem utilizados no profissional.

Após a chegada e primeiros treinos, Amadeu já deu a suas primeiras impressões do trabalho com a equipe saudita.

- É um clube grandioso, estrutura de time de primeiro mundo. Eu diria que tem tudo que um treinador quer, pode precisar, em termos de estrutura física, campos. Todo o processo de recuperação do atleta tem aqui. Alimentação de boa qualidade… Temos a estrutura do primeiro time, o tratamento é o mesmo do time principal - disse o treinador, que completou:

- Há jogadores muito interessantes aqui, mas há muito pra evoluir no aspecto tático, o que será nosso trabalho aqui. Acho que potencializando a equipe taticamente, também iremos melhorar o nível individual de todos. Temos o fator limitante do clima, que impossibilita trabalhar de manhã, por exemplo, mas é algo que a gente se acostuma tranquilamente, respeitando a cultura deles também das orações, horários…

Segundo Amadeu, a relação do Al-Hilal com os brasileiros ajudou muito em sua chegada ao clube. Treinadores e, principalmente, jogadores brasileiros fizeram história na equipe saudita. O meia Carlos Eduardo, inclusive, acabou de deixar o Hilal, mas ficou marcado no clube como o maior artilheiro estrangeiro.