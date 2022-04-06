Carlos Alexandre, titular do Ypiranga, realiza análise sobre campanha no Gaúchão

O Carlos Alexandre, zagueiro de 25 anos, chegou ao time de Erechim neste ano, após passagem pelo Marcilio Dias. O atleta atuou por 1425 minutos no Campeonato Gaúcho e tomou apenas 1 cartão amarelo. Em entrevista, o jogador do Ypiranga analisou sua temporada:-Fico muito feliz pelo rendimento que eu tive, sabemos que na posição que atuo, é necessário que exista todo um esquema coletivo para que tudo ocorra da melhor forma possível. Esse inicio foi positivo, chegamos à final diante do Grêmio e fizemos uma atuação digna de respeito e aplausos, porém queremos mais e melhorar a cada dia e corrigir todos os nossos erros-, comenta o defensor.