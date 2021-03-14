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Carlos Alberto vai em busca de títulos em 2021 e acredita na força do elenco do Brasiliense

Meia do Brasiliense que soma passagens por Flamengo e Atlético-MG espera grande ano do clube nas competições que irá disputar nesta temporada...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 15:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 15:04
Crédito: Divulgação / Brasiliense
Destaque do Brasiliense e um dos principais jogadores do elenco, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG falou sobre o ótimo momento que vive com a camisa do Jacaré. Feliz com a fase, o jogador revelou que quer melhorar os números na agremiação.- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao clube. Venho trabalhando muito para melhorar meus números com a camisa do Brasiliense. Vou me dedicar ao máximo para crescer com todos ao longo da temporada - comentou.
Ainda para o jogador, o clube tem tudo para fazer um ótimo ano, indo em busca das taças da Copa Verde, Série D e da Copa do Brasil, além de esperar um grande desempenho do elenco.- Nós temos um ótimo elenco, competitivo e que está motivado para essa temporada. Vamos lutar muito para que esse ano seja especial para todos - completou o meio campista.

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