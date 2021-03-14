Carlos Alberto vai em busca de títulos em 2021 e acredita na força do elenco do Brasiliense

Destaque do Brasiliense e um dos principais jogadores do elenco, o meia Carlos Eduardo, ex-Hoffenheim, Grêmio, Flamengo e Atlético-MG falou sobre o ótimo momento que vive com a camisa do Jacaré. Feliz com a fase, o jogador revelou que quer melhorar os números na agremiação.- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo desde que cheguei ao clube. Venho trabalhando muito para melhorar meus números com a camisa do Brasiliense. Vou me dedicar ao máximo para crescer com todos ao longo da temporada - comentou.