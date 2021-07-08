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Carlos Alberto, do Caxias, projeta jogo contra o Joinville: ‘Expectativa precisa estar sempre em alta’

O meio-campista também falou sobre o começo do Caxias na Série D e destacou que o foco da equipe é na classificação para a segunda fase...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 18:05

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 18:05
Crédito: Divulgação/ Assessoria
O início do Caxias na Série D do Campeonato Brasileiro é, até aqui, positiva. A equipe sul-rio-grandense está na terceira colocação do Grupo A-8, com oito pontos conquistados. No total, são duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O meio-campista falou sobre esse começo na competição e destacou que o foco da equipe é na classificação para a segunda fase.
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- Nós estamos melhorando a cada dia. Estamos trabalhando forte para classificarmos o quanto antes, nós pensamos jogo a jogo para primeiro conquistar a classificação depois vamos pensar no mata-mata.O Caixas volta a campo no próximo sábado, às 15h, contra o Joinville, na Arena Joinville, em partida válida pela sexta rodada da Série D. Uma vitória do time de Carlos Alberto e uma derrota do Cascavel podem dar a liderança para o Grená do Povo. Ciente disso, o meia projetou o confronto e ressaltou a necessidade de estar com a expectativa “sempre em alta”.
> Veja a tabela da Série D
- A equipe do Joinville é muito qualificada e nós respeitamos todas as equipes, mas temos objetivos na competição. Então, vamos em busca de um bom resultado. O primeiro objetivo é fazer o máximo de pontos possível para classificarmos bem - disse Carlos Alberto, que ainda completou.
- Expectativa precisa estar sempre em alta, sempre pensando de forma positiva que podemos conquistar um grande resultado, tanto em jogo a jogo como ao fim da temporada.

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