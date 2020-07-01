Carlo Ancelotti quer seguir exemplo do Liverpool no rival Everton

O técnico do Everton, Carlo Ancelotti, afirmou que quer fazer seu clube brigar pelas primeiras posições no Campeonato Inglês. Em entrevista à “Sky Sport News”, o italiano usou o rival Liverpool como exemplo de um time que foi melhorando ano após ano desde a chegada de Jurgen Klopp para conquistar o título da Premier League nesta temporada.
- Eu espero que logo o Everton seja competitivo e brigue nas primeiras posições com Liverpool, Chelsea, Tottenham , Manchester United e outros grandes times. Eu não sei quanto tempo isso vai levar, mas espero que logo. Nós temos um elenco jovem e habilidoso. O Liverpool fez um trabalho fantástico nos últimos cinco anos. Quando Klopp chegou, ano após ano eles melhoraram o plantel. Esse é o caminho que devemos seguir.
Carlo Ancelotti chegou na equipe em dezembro de 2019 e afastou o perigo da zona de rebaixamento, embora não brigue por competições europeias nesta altura do torneio. O comandante tem contrato até 2024 e pode fazer um trabalho duradouro e que gere frutos no Everton,E MAIS:Arsenal renova contrato de jovem Bukayo Sako e Arteta elogiaArsenal usa David Luiz para contratar Thiago SilvaBayern entra em acordo com Barça e renova contrato de CoutinhoPai e irmão de Griezmann criticam Quique Setién nas redes sociais E MAIS: