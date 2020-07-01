Carlo Ancelotti quer seguir exemplo do Liverpool no rival Everton

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O técnico do Everton, Carlo Ancelotti, afirmou que quer fazer seu clube brigar pelas primeiras posições no Campeonato Inglês. Em entrevista à “Sky Sport News”, o italiano usou o rival Liverpool como exemplo de um time que foi melhorando ano após ano desde a chegada de Jurgen Klopp para conquistar o título da Premier League nesta temporada.

- Eu espero que logo o Everton seja competitivo e brigue nas primeiras posições com Liverpool, Chelsea, Tottenham , Manchester United e outros grandes times. Eu não sei quanto tempo isso vai levar, mas espero que logo. Nós temos um elenco jovem e habilidoso. O Liverpool fez um trabalho fantástico nos últimos cinco anos. Quando Klopp chegou, ano após ano eles melhoraram o plantel. Esse é o caminho que devemos seguir.