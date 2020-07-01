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futebol

Carlo Ancelotti quer seguir exemplo do Liverpool no rival Everton

Técnico italiano acredita que pode fazer equipe brigar pelas primeiras posições no Campeonato Inglês, mas crê que melhorar são feitas ano após ano...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 14:13

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 14:13

Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
O técnico do Everton, Carlo Ancelotti, afirmou que quer fazer seu clube brigar pelas primeiras posições no Campeonato Inglês. Em entrevista à “Sky Sport News”, o italiano usou o rival Liverpool como exemplo de um time que foi melhorando ano após ano desde a chegada de Jurgen Klopp para conquistar o título da Premier League nesta temporada.
- Eu espero que logo o Everton seja competitivo e brigue nas primeiras posições com Liverpool, Chelsea, Tottenham , Manchester United e outros grandes times. Eu não sei quanto tempo isso vai levar, mas espero que logo. Nós temos um elenco jovem e habilidoso. O Liverpool fez um trabalho fantástico nos últimos cinco anos. Quando Klopp chegou, ano após ano eles melhoraram o plantel. Esse é o caminho que devemos seguir.
Carlo Ancelotti chegou na equipe em dezembro de 2019 e afastou o perigo da zona de rebaixamento, embora não brigue por competições europeias nesta altura do torneio. O comandante tem contrato até 2024 e pode fazer um trabalho duradouro e que gere frutos no Everton,E MAIS:Arsenal renova contrato de jovem Bukayo Sako e Arteta elogiaArsenal usa David Luiz para contratar Thiago SilvaBayern entra em acordo com Barça e renova contrato de CoutinhoPai e irmão de Griezmann criticam Quique Setién nas redes sociais E MAIS:

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