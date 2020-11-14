Carlo Ancelotti quer contratação de Isco no Everton ainda em janeiro

O técnico Carlo Ancelotti quer a contratação do meio-campista Isco, do Real Madrid, para o Everton, segundo o portal “Le10sport”. O objetivo do italiano é que o espanhol chegue na janela de transferências de janeiro, uma vez que o atleta está insatisfeito com o pouco espaço na equipe merengue.Ancelotti sente que a negociação pode ser parecida com a que fez James Rodríguez chegar ao futebol inglês nesta temporada. A expectativa é de que o camisa 22 vá ao Everton por empréstimo no início de 2021, mas com a garantia da transferência permanente ao final desta época.
Isco tem contrato com o Real Madrid até 2022 e a estruturação de um novo acordo com o gigante espanhol é cada vez mais improvável. Os merengues planejam conseguir cerca de 20 milhões de libras (R$ 144 milhões) para investir pesado no próximo mercado de verão europeu.