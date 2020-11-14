futebol

Carlo Ancelotti quer contratação de Isco no Everton ainda em janeiro

Meia espanhol está insatisfeito com poucos minutos jogados na temporada. Com contrato até 2022, Isco deve chegar por empréstimo com acordo por transferência permanente...
14 nov 2020 às 16:08

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 16:08

Crédito: Isco pode ser reforço do Everton para o restante da temporada (AFP
O técnico Carlo Ancelotti quer a contratação do meio-campista Isco, do Real Madrid, para o Everton, segundo o portal “Le10sport”. O objetivo do italiano é que o espanhol chegue na janela de transferências de janeiro, uma vez que o atleta está insatisfeito com o pouco espaço na equipe merengue.Ancelotti sente que a negociação pode ser parecida com a que fez James Rodríguez chegar ao futebol inglês nesta temporada. A expectativa é de que o camisa 22 vá ao Everton por empréstimo no início de 2021, mas com a garantia da transferência permanente ao final desta época.
Isco tem contrato com o Real Madrid até 2022 e a estruturação de um novo acordo com o gigante espanhol é cada vez mais improvável. Os merengues planejam conseguir cerca de 20 milhões de libras (R$ 144 milhões) para investir pesado no próximo mercado de verão europeu.

