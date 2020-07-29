Carlo Ancelotti pede, e Everton vai atrás de Ciro Immobile, da Lazio

Com um ataque que fez menos gols do que metade dos times no Campeonato Inglês, o técnico Carlo Ancelotti não está contente e deseja a chegada de um goleador para assumir o setor ofensivo dos Toffees. E segundo informações do portal "90min", o nome que mais agrada é o de Ciro Immobile, da Lazio.
O centroavante italiano, que tem 30 anos, faz temporada fantástica e é o artilheiro do Campeonato Italiano, com 35 gols. Nesta quarta-feira, o atacante assumiu a liderança na briga pela Chuteira de Ouro, deixando o polonês Robert Lewandowski, do Bayern, para trás.
Immobile tem contrato até 2023, mas o técnico do Everton acredita que o clube tem condições de acertar com o jogador, especialmente se Farhad Moshiri, acionista majoritário do clube, ajudar financeiramente.