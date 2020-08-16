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futebol

Carlo Ancelotti pede e Everton deve fazer proposta por Allan

Clube inglês quer contratar meio-campista brasileiro que está no Napoli há cinco temporadas, mas italianos não têm interesse em vender jogador chave no elenco...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 08:43

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 08:43

Crédito: ALBERTO PIZZOLI / AFP
O Everton está disposto a fazer uma oferta de 40 milhões de euros (R$ 254 milhões) por Allan, meio-campista do Napoli, de acordo com o diário “Il Mattino”. O brasileiro é um pedido do técnico Carlo Ancelotti, que trabalhou com o meio-campista na equipe italiana entre julho de 2018 e dezembro de 2019.
No entanto, o Napoli não está disposto a vender uma de suas peças chaves no elenco e com contrato até 2023, porém poderia aceitar um negócio por um valor fora do mercado. No entanto, os italianos têm conseguido manter suas peças, como Koulibaly e Fabián Ruiz, perante o interesse de gigantes europeus.
Allan está há cinco anos no clube desde que chegou da Udinese e participou de 33 jogos entre Campeonato Italiano, Copa da Itália e Liga dos Campeões, marcando dois gols e dando uma assistência. O jogador está com 29 anos e também já foi alvo de interesse do Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain.

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