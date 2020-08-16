Carlo Ancelotti pede e Everton deve fazer proposta por Allan

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O Everton está disposto a fazer uma oferta de 40 milhões de euros (R$ 254 milhões) por Allan, meio-campista do Napoli, de acordo com o diário “Il Mattino”. O brasileiro é um pedido do técnico Carlo Ancelotti, que trabalhou com o meio-campista na equipe italiana entre julho de 2018 e dezembro de 2019.

No entanto, o Napoli não está disposto a vender uma de suas peças chaves no elenco e com contrato até 2023, porém poderia aceitar um negócio por um valor fora do mercado. No entanto, os italianos têm conseguido manter suas peças, como Koulibaly e Fabián Ruiz, perante o interesse de gigantes europeus.