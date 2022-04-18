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futebol

Carlo Ancelotti não descarta um retorno ao Milan no futuro

Atualmente no comando do Real Madrid, o treinador revelou seu carinho pelo clube italiano e relembrou momentos de sua carreira
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LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2022 às 13:33

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 13:33

Retorno à Itália? Treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, não descartou uma possível volta ao Milan. Em entrevista à ‘Radio Anch'io Lo Sport’, o comandante revelou seu carinho pelo clube italiano e relembrou títulos importantes da carreira.> Milan está perto de ser comprado por fundo de investimentos do Bahrein, diz jornal
- É um dos poucos clubes que carrego no coração porque me fez amadurecer, não como jogador, mas como treinador. Falaremos quando eu deixar o Real Madrid, mas se for em vinte anos posso me aposentar. Um retorno como diretor? Maldini está fazendo um ótimo trabalho - revelou.
- Meus títulos mais apreciados? O Campeonato Italiano com o Milan em 2004 foi uma grande temporada, mas não posso esquecer a liga com o Chelsea - destacou.
Ancelotti atuou como treinador do Milan entre 2001 a 2009. Pelo clube, ele foi campeão duas vezes da Champions League, uma vez do Campeonato Italiano, uma vez da Copa da Itália e uma vez do Mundial de Clubes.
Crédito: TreinadordoRealMadridfalasobreseucarinhocomoMilan(Foto:ADRIANDENNIS/AFP

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