Carlo Ancelotti não descarta um retorno ao Milan no futuro

Retorno à Itália? Treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, não descartou uma possível volta ao Milan. Em entrevista à ‘Radio Anch'io Lo Sport’, o comandante revelou seu carinho pelo clube italiano e relembrou títulos importantes da carreira.> Milan está perto de ser comprado por fundo de investimentos do Bahrein, diz jornal

- É um dos poucos clubes que carrego no coração porque me fez amadurecer, não como jogador, mas como treinador. Falaremos quando eu deixar o Real Madrid, mas se for em vinte anos posso me aposentar. Um retorno como diretor? Maldini está fazendo um ótimo trabalho - revelou.

- Meus títulos mais apreciados? O Campeonato Italiano com o Milan em 2004 foi uma grande temporada, mas não posso esquecer a liga com o Chelsea - destacou.

Ancelotti atuou como treinador do Milan entre 2001 a 2009. Pelo clube, ele foi campeão duas vezes da Champions League, uma vez do Campeonato Italiano, uma vez da Copa da Itália e uma vez do Mundial de Clubes.