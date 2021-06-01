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futebol

Carlo Ancelotti comunica desejo de deixar o Everton para treinar o Real Madrid

Treinador de 61 anos comandou o Real Madrid no título espanhol de 2014, e está próximo de retornar ao clube. Ex-Wolverhampton, Nuno Espírito Santo é cotado no Everton...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 12:28

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 12:28

Crédito: JAN KRUGER / POOL / AFP
A volta de Carlo Ancelotti ao Real Madrid está cada vez mais próxima. Após receber uma proposta do clube merengue, o treinador italiano já comunicou ao Everton a intenção de deixar os Toffees, de acordo com informações da imprensa espanhola.
+ Veja a classificação final da Premier LeagueSegundo a rádio "Cadena SER", que foi a primeira a informar a intenção do Real Madrid em contratar o treinador do décimo título europeu, o Everton já mira um substituto. O escolhido é o português Nuno Espírito Santo, que deixou o Wolverhampton.
+ Conheça o novo aplicativo "LANCE! Resultados"
Ancelotti tem contrato com o Everton até junho de 2024, mas sua liberação não será dificultada pelo clube inglês. Desde dezembro de 2019 na equipe de Liverpool, o italiano soma 67 partidas, com 31 vitórias, 14 empates e 22 derrotas. No início da temporada, chegou a liderar a Premier League por três rodadas.
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Em sua primeira e única passagem pelo Real Madrid, Ancelotti conquistou um título de Champions League, Copa do Rei, Mundial de Clubes e Supercopa da Uefa. Após experimentar o futebol espanhol, o profissional passou por Bayern, Napoli até aterrissar em Liverpool.

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