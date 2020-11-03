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futebol

Carlo Ancelotti compara James Rodríguez a Ronaldo Fenômeno

Técnico do Everton diz que espera bom desempenho em campo do colombiano e que não está preocupado com questão física do meio-campista no futebol inglês...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2020 às 10:36

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 10:36

Crédito: AFP
James Rodríguez venceu a desconfiança de que poderia não render no ritmo intenso do futebol inglês. Em entrevista à revista “France Football”, o técnico Carlo Ancelotti elogiou o meio-campista colombiano e o comparou ao atacante Ronaldo. Em 2007, o italiano treinava o Milan e contou uma passagem curiosa que teve com o brasileiro naquele período em que o camisa 99 estava acima do peso.
- Ele chegou com 100 quilos. Antes do primeiro jogo, eu falei: Você sabe que não posso te colocar para jogar. Você precisa perder peso”. E ele respondeu: “O que você quer de mim no campo? Que eu faça gols ou corra? Se for correr, me coloque no banco, mas se for fazer gols, me coloque para jogar”. Eu joguei com ele. Ronaldo não correu, mas marcou dois gols. É a mesma coisa com James.
Em apenas seis jogos no Campeonato Inglês, o colombiano tem três gols e três assistências com a camisa do Everton. Apesar do bom desempenho do meio-campista, o time de Liverpool já não vence há três rodadas seguidas e está na quarta colocação brigando por vaga na próxima Liga dos Campeões.

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