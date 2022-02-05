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Carlinhos tem lesão no ligamento do joelho esquerdo confirmada pelo Botafogo e será submetido a cirurgia

Exame de imagem detecta que jogador de 35 anos teve rupturas do ligamento cruzado anterior e do menisco. Alvinegro ainda não divulga data da operação...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 13:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 fev 2022 às 13:07
O Botafogo confirmou na tarde deste sábado (5) que o lateral-esquerdo Carlinhos sofreu uma lesão no seu joelho esquerdo e terá de ser submetido a uma cirurgia no local. Um exame de imagem feito no dia anterior detectou que o jogador de 35 anos lesionou o ligamento cruzado anterior e também o seu menisco. Por se tratar de ruptura ligamentar, o prazo para voltar aos gramados é previsto entre seis e nove meses.De acordo com o Alvinegro, o atleta já iniciou o tratamento de redução do processo inflamatório. O lateral-esquerdo, que tem contrato até o fim do Campeonato Carioca, saiu de campo no intervalo da vitória por 4 a 2 da equipe sobre o Madureira, se queixando de dores no joelho esquerdo. A data da cirurgia será divulgada pelo clube posteriormente.
Contratado durante a Série B, Carlinhos atuou até o momento em 19 partidas com a camisa alvinegra. O jogador tinha sido titular nas três primeiras partidas e marcou o primeiro gol do Botafogo em 2022, no empate em 1 a 1 com o Boavista.
Crédito: CarlinhossaiudecamponointervalodapartidacontraoMadureirasentindofortesdoresnojoelhoesquerdo (Foto:VítorSilva/Botafogo

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