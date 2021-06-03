Carlinhos quer vitória do Shimizu sobre o Kashima em decisão pela Copa da J-League

Principal nome do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos quer um jogo perfeito da sua equipe diante do Kahsima Antlers na Copa da J-League. Isso porque, seu time precisa reverter o placar do primeiro confronto (1 a 0) para se classificar à próxima fase do torneio.- Vamos ter uma decisão pela frente e temos que estar preparados. O grupo sabe das dificuldades que enfrentará. Vamos procurar fazer um grande jogo para sairmos com um resultado positivo e a vaga na fase seguinte da disputa - disse.