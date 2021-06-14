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futebol

Carlinhos espera sequência positiva do Shimizu S-Pulse equipe em 2021

Atacante vem passando por grande momento no futebol asiático
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LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 jun 2021 às 17:12

Publicado em 14 de Junho de 2021 às 17:12

Crédito: Divulgação/Shimizu
Em alta vestindo a camisa do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos quer a evolução da equipe japonesa na temporada. Segundo o jogador, um dos principais nomes do futebol do Japão hoje, a meta é crescer de produção em 2021.
+ Veja a tabela e os jogos da Eurocopa- Estamos trabalhando para a equipe crescer de produção e melhorar o desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo sabe do seu potencial e do quanto pode crescer na temporada. Temos que ter intensidade máxima nas partidas que virão para alcançarmos nossos objetivos - disse.
+ Vini Jr. nos planos de Ancelotti, Coutinho na mira de ingleses e Fernandinho perto de renovação… Veja a movimentação dos brasileiros no mercado europeu
Segundo o jogador, seu momento tem sido muito bom.
- Individualmente só tenho a agradecer por tudo ao Shimizu e meus companheiros. Vou lutar muito para manter a intensidade e o ritmo forte para ajudar o grupo nos próximos meses.

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