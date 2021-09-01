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futebol

Carlinhos espera crescimento do Shimizu S-Pulse no Japão

Atacante vem passando por grande momento no futebol asiático
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Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 13:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2021 às 13:43
Crédito: Carlinhos vive boa fase com o Shimizu S-Pulse (Divulgação / Shimizu S-Pulse
Um dos principais jogadores do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos espera a evolução da equipe nas próximas partidas da temporada. Segundo o atleta, o objetivo de todos no elenco é melhorar o desempenho para terminar bem a J-League.- Nosso objetivo é terminar a J-League com bons resultados e com o clube garantido na competição para o ano que vem. Estamos trabalhando para que os próximos jogos sejam de vitórias para a equipe - disse.
Segundo o jogador, sua meta é encerrar o ano atuando em alto nível.
- Quero terminar o ano bem, ajudando a equipe a conquistar grandes resultados. Meu objetivo é fazer bons jogos para encerrar 2021 com gols.

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