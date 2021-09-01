Carlinhos espera crescimento do Shimizu S-Pulse no Japão

Um dos principais jogadores do Shimizu S-Pulse, o atacante Carlinhos espera a evolução da equipe nas próximas partidas da temporada. Segundo o atleta, o objetivo de todos no elenco é melhorar o desempenho para terminar bem a J-League.- Nosso objetivo é terminar a J-League com bons resultados e com o clube garantido na competição para o ano que vem. Estamos trabalhando para que os próximos jogos sejam de vitórias para a equipe - disse.