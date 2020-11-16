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futebol

Carlinhos destaca adaptação e bom ano no Shimizu S-Pulse, do Japão

Atacante vem passando por grande momento no futebol asiático...
LanceNet

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Publicado em 

16 nov 2020 às 17:09

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 17:09

Crédito: Divulgação/Shimizu
Um dos destaques do Shimizu S-Pulse e do futebol japonês nesta temporada, o atacante Carlinhos já marcou oito vezes em 2020 e vem fazendo um ano perfeito no clube ao lado de outros brasileiros como Valdo e Renato. O atleta falou sobre o trabalho que vem realizando desde que chegou ao país.
- Esse ano, apesar de ter sido atípico por conta da pandemia, tem sido positivo. Minha adaptação foi muito rápida e isso ajudou bastante. Passei os últimos anos, antes de chegar ao Japão, no futebol suíço, que é muito forte, e isso foi fundamental para o meu crescimento aqui no Shimizu. Sem dúvida, essa temporada, individualmente, tem sido especial - disse.
Segundo o jogador, o elenco do Shimizu tem tudo para manter um ritmo forte para continuar crescendo na temporada.
- Estamos há quatro rodadas sem derrotas e nos recuperando no campeonato. É importante manter esse ritmo para terminarmos bem a competição, com vitórias e com o Shimizu em uma melhor posição na tabela de classificação da J-League.

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