Carlinhos destaca adaptação e bom ano no Shimizu S-Pulse, do Japão

Crédito: Divulgação/Shimizu

Um dos destaques do Shimizu S-Pulse e do futebol japonês nesta temporada, o atacante Carlinhos já marcou oito vezes em 2020 e vem fazendo um ano perfeito no clube ao lado de outros brasileiros como Valdo e Renato. O atleta falou sobre o trabalho que vem realizando desde que chegou ao país.

- Esse ano, apesar de ter sido atípico por conta da pandemia, tem sido positivo. Minha adaptação foi muito rápida e isso ajudou bastante. Passei os últimos anos, antes de chegar ao Japão, no futebol suíço, que é muito forte, e isso foi fundamental para o meu crescimento aqui no Shimizu. Sem dúvida, essa temporada, individualmente, tem sido especial - disse.

Segundo o jogador, o elenco do Shimizu tem tudo para manter um ritmo forte para continuar crescendo na temporada.