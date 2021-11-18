Carli e Kanu chegam ao acesso com o Botafogo de forma invicta e com três gols tomados em 1000 minutos

O Botafogo tem a segunda melhor defesa da Série B do Brasileirão. Muito disso passa pela parceria criada entre Joel Carli e Kanu, dois dos principais personagens no acesso e retorno ao Alvinegro à Série A. A dupla, inclusive, conseguiu fazê-lo de forma invicta jogando juntos.+ Menino de 6 anos viraliza ao ver jogo do Botafogo no estádio pela primeira vez e recusar torcer para o Flamengo

O argentino e o brasileiro não sabem o que é perder uma partida nesta temporada atuando juntos em qualquer momento de um jogo. Na Série B, são 12 duelos: dez vitórias e dois empates.

De forma mais específica, o número de gols levados pelo Botafogo diminuiu de maneira considerável quando os dois estão em campo ao mesmo tempo. Com Carli e Kanu juntos, o Alvinegro foi vazado apenas três vezes - ou seja, o Glorioso recebeu 26 bolas na própria rede quando a dupla não estava junta.

Os dois têm 1000 minutos no Campeonato Brasileiro. Em média, portanto, o Botafogo precisa de 333,33 minutos para levar um gol quando Carli e Kanu estão em campo. Isso corresponde a mais que três jogos inteiros de 'intervalo'.

A dupla levou um gol contra Vila Nova - Carli não estava em campo no segundo tento da equipe goiana -, Goiás e Operário.