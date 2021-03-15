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Carli diz que ficou com 'muita raiva' no rebaixamento do Botafogo e afirma: 'Vou dar a vida pelo clube'

Apresentado oficialmente, zagueiro afirmou que acompanhou o Alvinegro mesmo de longe, revela tristeza com a queda para a 2ª divisão, mas busca focar na reestruturação...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 17:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 17:06
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A apresentação de alguém que já estava se sentindo em casa. Foi assim que Joel Carli se sentiu nesta segunda-feira, ao vestir a camisa do Botafogo pela primeira vez - desta vez na segunda passagem pelo clube -, no Estádio Nilton Santos. O zagueiro comemorou o retorno.
- Para mim voltar ao Botafogo é muito especial. (O clube) É uma situação delicada, de reestruturação, mas o clube continua sendo gigante, eu amo esse clube. Tenho uma felicidade muito grande de estar de novo aqui - afirmou.O argentino retorna após menos de um ano de ter saído. Na época, a antiga diretoria tinha desligado Carli por conta dos altos salários, mesmo que esse não fosse o desejo do atleta. Mesmo assim, o defensor afirmou que isto ficou para trás.
- O que aconteceu eu prefiro deixar para trás. Em uma reestruturação precisamos sempre olhar para frente, caminhar e sabemos que temos muito trabalho. Vai ser um ano bem difícil e estamos trabalhando para que o Botafogo volte à elite do futebol brasileiro - completou.
Com uma conexão criada com o Botafogo, Carli continuou observando o Alvinegro enquanto estava na Argentina. O capitão afirmou que ficou irritado com o rebaixamento à segunda divisão do Brasileirão, mas que a solução é olhar para frente.
- Quando eu saí daqui fiquei sempre acompanhando, não só os jogos, mas o dia a dia do clube, lia as notícias. Lógico que eu fiquei com muita raiva com o que aconteceu. Eu acho que o Botafogo não merecia passar por isso. Mas já aconteceu, agora o que resta é olhar para o futuro - ressaltou.MAIS DECLARAÇÕES DE JOEL CARLI​Torcida- Sempre fui muito grato ao torcedor desde o primeiro dia que cheguei ao clube. O torcedor sabe do comprometimento e do carinho que eu tenho por esse clube e que vou dar a vida pelo Botafogo.
Campeonato Carioca- É muito importante por conta da troca dos jogadores, treinador novo, direção que chegou há poucos tempo. Precisamos encaixar como time e o Estadual chega para isso.
Forma física- Eu estou muito bem fisicamente, ainda não tenho previsão de jogo porque hoje vai ser o primeiro treino com o grupo jogo. Estou muito bem.

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