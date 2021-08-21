Carli deve voltar ao time titular do Botafogo em jogo do Brasileirão; veja provável escalação

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Um rosto conhecido pode ser uma das mudanças no time do Botafogo. Joel Carli treinou entre os titulares e deve ser titular diante do Vila Nova, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão.

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O argentino, portanto, deve assumir o lugar que foi ocupado por Gilvan no empate em 1 a 1 com o Guarani, na última quarta-feira. O resto da defesa ficará sem alterações: Hugo deve permanecer na lateral-esquerda.O time provável do Botafogo para enfrentar o Vila Nova é: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Carli, Hugo; Barreto, Pedro Castro; Marco Antônio, Chay, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.