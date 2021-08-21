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Carli deve voltar ao time titular do Botafogo em jogo do Brasileirão; veja provável escalação

Argentino treinou entre os titulares e pode ganhar chance no lugar de Gilvan diante do Vila Nova, na primeira rodada do returno da Série B do Campeonato Brasileiro...
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Publicado em 

21 ago 2021 às 12:39

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 12:39

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Um rosto conhecido pode ser uma das mudanças no time do Botafogo. Joel Carli treinou entre os titulares e deve ser titular diante do Vila Nova, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão.
+ Joel Carli faz gol após três anos e é essencial em vitória do Botafogo
O argentino, portanto, deve assumir o lugar que foi ocupado por Gilvan no empate em 1 a 1 com o Guarani, na última quarta-feira. O resto da defesa ficará sem alterações: Hugo deve permanecer na lateral-esquerda.O time provável do Botafogo para enfrentar o Vila Nova é: Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Carli, Hugo; Barreto, Pedro Castro; Marco Antônio, Chay, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.
Sem Luís Oyama, suspenso, Enderson Moreira fez as últimas atividades com Pedro Castro, substituto natural da posição, entre os titulares. O sistema ofensivo segue com os nomes que já vinham atuando.

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