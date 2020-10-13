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futebol

Carleto liga o sinal de alerta com má fase do Vitoria

Diante da instabilidade da equipe, o lateral admite preocupação com possível aproximação do Z-4...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 18:29

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 18:29

Crédito: Pietro Carpi/E.C. Vitória
O sinal de alerta está ligado dentro do Vitória. Devido a queda de rendimento da equipe nas últimas partidas, o Leão começa a se preocupar com a aproximação da zona de rebaixamento.Na coletiva de imprensa desta terça-feira, o lateral Carleto, um dos líderes do elenco, cobrou mudança de postura para evitar que o time comece a viver o mesmo sufoco da temporada passada.
‘A gente tem que estar atento. Não vou dizer preocupado, mas atento em todas as circunstâncias que estamos no campeonato. Acho que a gente não pode se desesperar, mas sim ligar o sinal de alerta. Com o time que nós temos, da forma que vem jogando, a gente não pode admitir estar nessa situação na tabela. Tem time fazendo muito menos e está lá em cima. O futebol é resultado. A gente tem que estar sim com sinal de alerta ligado, sinal de atenção. Tem sim que ligar o sinal de alerta porque com a grandeza do Vitória e o time que temos, não podemos estar na colocação que estamos’, afirmou.
Com 18 pontos conquistados, o Vitória é o 12º colocado da Série B. O próximo jogo é contra a Chapecoense, no fim de semana, na Arena Condá.

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