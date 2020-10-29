Carioca Série B1: Com estrutura elogiada, Rio São Paulo sonha com vaga na primeira divisão

Crédito: Comissão técnica do Rio São Paulo (Cassiano Carvalho/Rio São Paulo

Encerrada a fase classificatória da Taça Santos Dumont, o primeiro turno da Série B1 do Carioca, o Rio São Paulo deixou uma boa impressão nas últimas rodadas. A equipe, que antes da competição foi apontada como uma das candidatas ao acesso, começou mal, mas reagiu, fechando o primeiro turno do estadual com duas vitórias consecutivas, somando um total de 10 pontos.

Para a Taça Corcovado, a diretoria aposta na estrutura do centro de treinamento para buscar a classificação. Com CT próprio, o clube contratou o técnico Júnior Gomes e conta, em sua comissão técnica, com o experiente Ricardo Daang, que comanda a preparação física da equipe e lidera um grupo que conta com outros dois preparadores, Cândido e Walter Júnior, o médico Henrique Passos, o nutricionista André Borges, o fisiologista Pablo Oliveira, e o analista de desempenho Léo Corrêa.

- Desde o começo a gente propôs montar uma comissão técnica integrada para que cada um possa conseguir dar conta do seu setor. Temos reuniões periódicas para definir o objetivo e individualizar o trabalho. Nós temos um centro de treinamento com piscina, academia, um bom campo, caixa de areia, campo de grama sintética. Tudo isso é fundamental para o trabalho, devido a essa rotina muito intensa de jogo quarta e sábado - , disse Daang.

O Rio São Paulo teve dez dias de pausa. Na terça, fez um amistoso contra o Queimados e venceu por 2 a 1. Agora, o técnico Junior Gomes, contratado para dirigir a equipe na reta final da Taça Santos Dumont, terá a oportunidade de fazer uma mini inter-temporada. Na visão do preparador físico Ricardo Daang, esse período será de fundamental importância para a disputa do segundo turno.

- O treinador chegou agora, ainda conhece pouco o grupo. Essas 10 sessões de treinamento serão importante para ele saber como vai poder utilizar as peças que têm dentro do elenco. Hoje nos encontramos em 65% do ideal na parte física, acredito que agora no segundo turno, a gente vai bater os 100%. O interessante é que a equipe evolua dentro da competição - encerrou Ricardo Daang.