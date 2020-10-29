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Carioca Série B1: Com estrutura elogiada, Rio São Paulo sonha com vaga na primeira divisão

Após folgar na primeira rodada do segundo turno, time estreia na Taça Corcovado diante do São Gonçalo, no sábado, em Itaboraí...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 22:30

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 22:30
Crédito: Comissão técnica do Rio São Paulo (Cassiano Carvalho/Rio São Paulo
Encerrada a fase classificatória da Taça Santos Dumont, o primeiro turno da Série B1 do Carioca, o Rio São Paulo deixou uma boa impressão nas últimas rodadas. A equipe, que antes da competição foi apontada como uma das candidatas ao acesso, começou mal, mas reagiu, fechando o primeiro turno do estadual com duas vitórias consecutivas, somando um total de 10 pontos.
Para a Taça Corcovado, a diretoria aposta na estrutura do centro de treinamento para buscar a classificação. Com CT próprio, o clube contratou o técnico Júnior Gomes e conta, em sua comissão técnica, com o experiente Ricardo Daang, que comanda a preparação física da equipe e lidera um grupo que conta com outros dois preparadores, Cândido e Walter Júnior, o médico Henrique Passos, o nutricionista André Borges, o fisiologista Pablo Oliveira, e o analista de desempenho Léo Corrêa.
- Desde o começo a gente propôs montar uma comissão técnica integrada para que cada um possa conseguir dar conta do seu setor. Temos reuniões periódicas para definir o objetivo e individualizar o trabalho. Nós temos um centro de treinamento com piscina, academia, um bom campo, caixa de areia, campo de grama sintética. Tudo isso é fundamental para o trabalho, devido a essa rotina muito intensa de jogo quarta e sábado - , disse Daang.
O Rio São Paulo teve dez dias de pausa. Na terça, fez um amistoso contra o Queimados e venceu por 2 a 1. Agora, o técnico Junior Gomes, contratado para dirigir a equipe na reta final da Taça Santos Dumont, terá a oportunidade de fazer uma mini inter-temporada. Na visão do preparador físico Ricardo Daang, esse período será de fundamental importância para a disputa do segundo turno.
- O treinador chegou agora, ainda conhece pouco o grupo. Essas 10 sessões de treinamento serão importante para ele saber como vai poder utilizar as peças que têm dentro do elenco. Hoje nos encontramos em 65% do ideal na parte física, acredito que agora no segundo turno, a gente vai bater os 100%. O interessante é que a equipe evolua dentro da competição - encerrou Ricardo Daang.
Após folgar na primeira rodada do segundo turno, o Rio São Paulo fará sua estreia na Taça Corcovado diante do São Gonçalo, no sábado, em Itaboraí.

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