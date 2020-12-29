Carioca B2: 7 de Abril conta com bom momento de atacantes para fechar 2020 em alta

Crédito: Caio Carvalho tem sido destaque no 7 de Abril, da Série B2 do Campeonato Carioca (Arquivo Pessoal / Divulgação

Finalista do primeiro turno da Série B2 do Campeonato Carioca, o 7 de Abril tem motivos de sobra para acreditar no acesso. Após a goleada por 7 a 0 diante do Queimados, na segunda, equipe fechou o ano de 2020 com 22 pontos, ocupando a 3ª colocação geral da competição. Dessa forma, se o Cariocão terminasse hoje, o time comandado por Anderson Florentino estaria classificado para a B1 de 2021.

Após três rodadas do segundo turno, o 7 de Abril acumula duas vitórias e um empate. Com um sistema defensivo sólido, os jogadores de ataque têm liberdade para brilharem. Quem segue chamando atenção é o atacante Caio Carvalho, que balançou a rede nos últimos três jogos da equipe

- Claro que ainda não acabou, e sei que temos muita coisa pela frente. Mas se dividirmos o campeonato entre 2020 e 2021, acho que foi um bom ano para o 7 de Abril. Fizemos bons jogos e chegamos na final do primeiro turno. Ganhamos o último jogo do ano, e isso sempre nos passa confiança para continuar o trabalho. Na volta, teremos que seguir com a mesma pegada para que o time continue evoluindo - disse Caio Carvalho, que seguiu comemorando a fase de artilheiro.

- É o meu melhor momento como profissional. Fico feliz em poder ajudar a equipe marcando nos últimos jogos. Agora é aproveitar essa pequena folga nas partidas sem perder o foco. Tenho certeza que vamos conquistar os nossos objetivos nesta competição - encerrou o jogador.