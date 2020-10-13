Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Carioca B1: Rio São Paulo anuncia troca de treinador

Após últimos resultados na Taça Santos Dumont, diretoria decidiu mudar o comandando técnico da equipe...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2020 às 20:05

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 20:05

Crédito: Divulgação
Após os últimos resultados na Taça Santos Dumont, a diretoria do Rio São Paulo decidiu mudar o comandando técnico da equipe, demitindo treinador Palinha. Em contra partida, os dirigentes agiram rápido e anunciaram a chegada do experiência Júnior Gomes.
O treinador que vinha fazendo uma ótima campanha comando o Gonçalense, chega com a certeza que a equipe do Campinho tem tudo para brigar na parte principal da tabela..“Eu vejo um clube com uma estrutura que muitos da B1 não tem. Vejo um grupo muito bem montado, um grupo rápido. E pelo que vi, penso que esse time vai brigar na parte de cima da tabela, chego com esse pensamento, não pode ser diferente. Estou muito feliz em chegar nessa família, agora espero implantar a minha metodologia, que os jogadores entendam e a gente consiga avançar na competição”, disse Júnior Gomes.
Junior Gomes já está concentrado e assume o comando na quinta-feira. Nesta quarta-feira, o time enfrenta o Audax, em Miguel Pereira, pela 8ª rodada da Taça Santos Dumont, e será comandando pelo auxiliar Jorge Perreco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As variações genéticas que podem indicar quem perde mais peso com uso de canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'
Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados