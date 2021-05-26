Carille comemora vaga na Champions da Ásia

Crédito: Carille faz campanha histórica com o Al-Ittihad (Divulgação / Saudi Pro League

O Al-Ittihad garantiu vaga na próxima Champions League da Ásia após derrotar o Al-Ain por 1 a 0 pelo Campeonato Saudita. A equipe dirigida pro Carille volta ao torneio continental após 10 anos longe da disputa e o brasileiro comemorou a conquista.- Muito feliz com o sentimento de objetivo cumprido e classificação à AFC Champions League garantida. Ficamos muito orgulhosos da nossa equipe e do trabalho realizado no clube neste campeonato. Com certeza a vaga é acima da expectativa que tínhamos no início do torneio.

Carille relembrou sua trajetória desde que chegou ao time saudita em fevereiro de 2020 e valorizou o trabalho realizado pelo grupo em pouco mais de um ano.

- Chegamos com o clube em outra realidade, disputando na parte de baixo da tabela, brigando contra o rebaixamento, mas todo o grupo colocou o Ittihad em seu lugar, que é lutando por grandes objetivos, títulos, vaga Champions. Vamos trabalhar para encerrar a competição bem e com mais um clássico pela frente.