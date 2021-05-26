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futebol

Carille comemora vaga na Champions da Ásia

Al-Ittihad derrotou o Al-Ain por 1 a 0 na última terça-feira e ainda pode brigar pela vice-liderança do Campeonato Saudita. Na última rodada, Carille enfrenta Mano Menezes...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 10:39

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 10:39
Crédito: Carille faz campanha histórica com o Al-Ittihad (Divulgação / Saudi Pro League
O Al-Ittihad garantiu vaga na próxima Champions League da Ásia após derrotar o Al-Ain por 1 a 0 pelo Campeonato Saudita. A equipe dirigida pro Carille volta ao torneio continental após 10 anos longe da disputa e o brasileiro comemorou a conquista.- Muito feliz com o sentimento de objetivo cumprido e classificação à AFC Champions League garantida. Ficamos muito orgulhosos da nossa equipe e do trabalho realizado no clube neste campeonato. Com certeza a vaga é acima da expectativa que tínhamos no início do torneio.
Carille relembrou sua trajetória desde que chegou ao time saudita em fevereiro de 2020 e valorizou o trabalho realizado pelo grupo em pouco mais de um ano.
- Chegamos com o clube em outra realidade, disputando na parte de baixo da tabela, brigando contra o rebaixamento, mas todo o grupo colocou o Ittihad em seu lugar, que é lutando por grandes objetivos, títulos, vaga Champions. Vamos trabalhar para encerrar a competição bem e com mais um clássico pela frente.
O Al-Ittihad ocupa a 3ª colocação do Campeonato Saudita, mas ainda tem chances de terminar o torneio na vice-liderança. O último jogo da temporada acontece neste domingo em que a equipe de Carille enfrenta o Al-Nassr, time comandado por Mano Menezes.

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