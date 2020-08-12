Carille comemora retorno de seis atletas após quarentena no Al-Ittihad

Crédito: Carille sofreu com afastamento de jogadores que contraíram Covid-19 (Divulgação

Na última segunda-feira, o técnico Fábio Carille recebeu seis reforços para os últimos seis jogos da Liga Saudita. Brigando na parte de baixo da tabela, o técnico viu o Al-Ittihad perder os últimos dois jogos sem seis jogadores que estavam afastados cumprindo quarentena após contraírem COVID-19. Após o retorno dos atletas, sendo quatro considerados titulares, Carille comemorou:

- Tivemos dois jogos difíceis, contra duas equipes que estão brigando lá em cima na competição, e não contamos com sete jogadores do nosso plantel, que estavam afastados de quarentena ou por lesão, que é o caso do Bony. Agora, para os últimos seis jogos, já começamos a receber o reforço desses jogadores e vamos estar mais equilibrados - disse Fábio, que completou:

- O setor que mais sentiu essas ausências foi o ataque. No último jogo eu estava sem nenhuma opção ofensiva no banco de reservas, por exemplo. Infelizmente tivemos esses desfalques e aconteceu dessa forma. Já estamos recuperando.

O Al-Ittihad, de Fábio Carille, que já brigava na parte de baixo da tabela antes da chegada do treinador, tem seis jogos restantes na Liga Saudita para permanecer na primeira divisão.