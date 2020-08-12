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futebol

Carille comemora retorno de seis atletas após quarentena no Al-Ittihad

Carille está brigando contra o rebaixamento no futebo da Arábia Saudita e sofreu com ausência de jogadores por conta do isolamento de atletas que contraíram Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

12 ago 2020 às 09:59

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 09:59

Crédito: Carille sofreu com afastamento de jogadores que contraíram Covid-19 (Divulgação
Na última segunda-feira, o técnico Fábio Carille recebeu seis reforços para os últimos seis jogos da Liga Saudita. Brigando na parte de baixo da tabela, o técnico viu o Al-Ittihad perder os últimos dois jogos sem seis jogadores que estavam afastados cumprindo quarentena após contraírem COVID-19. Após o retorno dos atletas, sendo quatro considerados titulares, Carille comemorou:
- Tivemos dois jogos difíceis, contra duas equipes que estão brigando lá em cima na competição, e não contamos com sete jogadores do nosso plantel, que estavam afastados de quarentena ou por lesão, que é o caso do Bony. Agora, para os últimos seis jogos, já começamos a receber o reforço desses jogadores e vamos estar mais equilibrados - disse Fábio, que completou:
- O setor que mais sentiu essas ausências foi o ataque. No último jogo eu estava sem nenhuma opção ofensiva no banco de reservas, por exemplo. Infelizmente tivemos esses desfalques e aconteceu dessa forma. Já estamos recuperando.
O Al-Ittihad, de Fábio Carille, que já brigava na parte de baixo da tabela antes da chegada do treinador, tem seis jogos restantes na Liga Saudita para permanecer na primeira divisão.
- Vamos brigar todos os jogos para somar o máximo de pontos possíveis. Temos seis jogos, temos de encarar como seis finais e buscar esses pontos para colocar o Ittihad mais próximo de onde deve estar, que é brigando por coisas maiores no campeonato.

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