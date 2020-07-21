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futebol

Careca da sorte: Pato faz desafio à torcida para raspar a cabeça de novo

Atacante promete atender aos apelos da torcida do São Paulo e ficar careca novamente, mas só se atingir 20 mil seguidores em aplicativo. São Paulo reestreia quinta no Paulistão...
LanceNet

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Publicado em 

21 jul 2020 às 16:19

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 16:19

Crédito: Fellipe Lucena/Lancepress
Alexandre Pato promete reiniciar o Campeonato Paulista, às 20h de quinta-feira, no duelo entre São Paulo e Red Bull Bragantino, no Morumbi, com a cabeça raspada. Para isso, quer chegar a 20 mil seguidores no aplicativo TikTok - no momento, ele tem cerca de 15 mil.
Antes da paralisação dos campeonatos, ele quebrou um jejum de seis meses sem marcar gols depois de ter o cabelo cortado pela esposa Rebeca Abravanel. Por isso, muitos torcedores brincam e pedem para que aquele visual volte. Pato tem quatro gols em 11 partidas em 2020, só um a menos que Daniel Alves, artilheiro do Tricolor. Todos saíram depois do corte de cabelo.A primeira meta estipulada pelo atacante foi mais ousada: ele queria 1 milhão de seguidores. Depois, decidiu rever os números e se disse feliz com a repercussão. Pato manteve a vaga na equipe titular conquistada antes da pandemia. O São Paulo jogará com Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Pato.

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