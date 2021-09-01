Caras novas, semanas de treinos e decisões: São Paulo inicia setembro

Crédito: Divulgação / Twitter São Paulo

O São Paulo inicia setembro com 'ânimo renovado' fora de campo e expectativa de melhora dentro das quatro linhas. Se por um lado o clube vem no embalo pelas contrações do volante Gabriel Neves e do atacante Calleri, por outro o time quer usar o período de quase duas semanas de treinos para melhora. O mês de setembro certamente trará a estreia da dupla de reforços, que causou alvoroço na torcida no último dia da janela de transferências. O período sem partidas pode ser importante para um melhor entrosamento e preparo físico, tanto de Calleri, quanto de Gabriel Neves.

A dupla deve começar a treinar com o elenco do São Paulo nas próximas semanas. Neves já está no Brasil e faz os últimos exames médicos, enquanto Calleri deve desembarcar em solo brasileiro na próxima quinta-feira (02).

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>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosOs treinos também servirão para Crespo corrigir alguns problemas da equipe, como os gols tomados por bola aérea e nos minutos finais da partida. Além disso, o trio Arboleda, Welington e Marquinhos, podem se recuperar de lesões na coxa e estarem à disposição na volta das partidas.

O mês ainda reserva jogos decisivos para o clube na temporada. O São Paulo joga contra o Fluminense, no dia 12 de setembro, às 20h30, fora de casa. Depois, enfrenta o Fortaleza, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Castelão, dia 15. O Tricolor ainda pega Atlético-GO e Atlético-MG pelo Brasileirão.