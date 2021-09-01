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Caras novas, semanas de treinos e decisões: São Paulo inicia setembro

Tricolor começa mês embalado por chegadas de Gabriel Neves e Calleri. No campo, tem duas semanas de treinos e jogos decisivos pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

01 set 2021 às 07:00

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 07:00

Crédito: Divulgação / Twitter São Paulo
O São Paulo inicia setembro com 'ânimo renovado' fora de campo e expectativa de melhora dentro das quatro linhas. Se por um lado o clube vem no embalo pelas contrações do volante Gabriel Neves e do atacante Calleri, por outro o time quer usar o período de quase duas semanas de treinos para melhora. O mês de setembro certamente trará a estreia da dupla de reforços, que causou alvoroço na torcida no último dia da janela de transferências. O período sem partidas pode ser importante para um melhor entrosamento e preparo físico, tanto de Calleri, quanto de Gabriel Neves.
A dupla deve começar a treinar com o elenco do São Paulo nas próximas semanas. Neves já está no Brasil e faz os últimos exames médicos, enquanto Calleri deve desembarcar em solo brasileiro na próxima quinta-feira (02).
Você lembra? Veja o elenco do São Paulo na primeira passagem de Calleri pelo clube
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosOs treinos também servirão para Crespo corrigir alguns problemas da equipe, como os gols tomados por bola aérea e nos minutos finais da partida. Além disso, o trio Arboleda, Welington e Marquinhos, podem se recuperar de lesões na coxa e estarem à disposição na volta das partidas.
O mês ainda reserva jogos decisivos para o clube na temporada. O São Paulo joga contra o Fluminense, no dia 12 de setembro, às 20h30, fora de casa. Depois, enfrenta o Fortaleza, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Castelão, dia 15. O Tricolor ainda pega Atlético-GO e Atlético-MG pelo Brasileirão.
JOGOS DO SÃO PAULO EM SETEMBRO ​12/09 - Fluminense x São Paulo, às 20h30 - Maracanã - Brasileirão 15/09 - Fortaleza x São Paulo, às 21h30 - Castelão - Quartas da Copa do Brasil19/09 - São Paulo x Atlético-GO, às 16h - Morumbi - Brasileirão26/09 - São Paulo x Atlético-MG, às 16h - Morumbi - Brasileirão

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